SARONNO – Una mail dal titolo “tutela te, proteggi gli altri” è stata inviata nelle ultime ore da Trenord ha tutti i propri utenti con le ultime indicazioni per la fase 2.

Si avvicina l’inizio della fase 2 dell’emergenza Covid-19. Le modalità di viaggio a bordo dei nostri treni necessariamente cambieranno a tutela della salute di tutti.

Proteggiti

Sanifichiamo i treni ogni giorno. Aiutaci a tenerli puliti e a salvaguardare il decoro.

Indossa sempre guanti e mascherina, come specificato dell’Ordinanza di Regione Lombardia (538, 30/04/2020). Porta con te del liquido igienizzante per le mani: usalo prima di salire, a bordo e dopo essere sceso.

2. Informati

L’App Trenord è il canale ufficiale di informazione. Stiamo sperimentando nuove comunicazioni sullo stato di riempimento delle stazioni e dei treni. Se ti vengono segnalati assembramenti, evita di andare in stazione e scegli un treno successivo. Se non l’hai ancora fatto, scarica e fai scaricare l’app Trenord disponibile per iOS o Android.

3. Mantieni le distanze

Segui la segnaletica dedicata posizionata nelle stazioni e sui treni, evita gli assembramenti, lascia liberi i posti indicati, contribuisci a realizzare code ordinate in attesa dei treni e in tutti i luoghi comuni di flusso. Mantieni sempre la distanza di almeno 1 metro dalle altre persone, anche durante la salita e la discesa dai treni.

4. Acquista online

Acquista i tuoi viaggi online tramite App o sito trenord.it. Puoi acquistare biglietti e abbonamenti evitando le code in biglietteria e limitando il rischio di assembramenti. Da questo mese, inoltre, puoi attivare l’abbonamento non solo dalla convalidatrice della stazione scelta in fase di acquisto, ma anche da tutte le distributrici automatiche della tua linea.

Visita la sezione del sito trenord.it/viaggiasicuro dedicata al viaggio responsabile, dove trovi anche il nuovo orario in vigore da lunedì 4 maggio 2020.