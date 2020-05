CARONNO PERTUSELLA -Tre incidenti stradali avvenuti quasi in contemporanea nel Varesotto hanno impegnato i vigili del fuoco a metà giornata. Alle 13.30 un’auto si è ribaltata lungo l’ex statale Varesina, nel tratto di Caronno Pertusella che prende il nome di via Bergamo. E’ successo nei pressi della zona industriale non lontano dall’area cimiteriale. Oltre ai vigili del fuoco di Saronno sul posto sono accorsi una ambulanza del Sos Uboldo, l’elisoccorso proveniente da Milano e una pattuglia della polizia locale: la guidatrice, una 48enne, è stata estratta dal mezzo, non è in pericolo di vita. Le operazioni di soccorso sono in corso (seguono aggiornamenti)

Altro intervento effettuato praticamente in contemporanea da parte dei vigili del fuoco è stato quello avvenuto a Bisuschio in via Vincenzo Gioberti alle 13.30: una vettura ed una moto si sono scontrati frontalmente; i pompieri hanno messo in sicurezza i veicoli e collaborato con il personale sanitario. Il conducente non è comunque apparso in pericolo di vita.

Incidente alle 13.40 anche a Varese sulla provinciale 1 in località Calcinate del Pesce, due uomini sono rimasti lievemente feriti; hanno 51 e 18 anni.

