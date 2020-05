CARONNO PERTUSELLA – Sono ancora tutte da accertare le cause per cui una 48enne ha perso il controllo della propria auto finendo fuori strada.

E’ successo intorno alle 13,30 in via Bergamo non lontano dall’area cimiteriale. La vettura ha sfondato la recinzione di una villetta e ha concluso la propria corsa ribaltandosi fuori dalla sede stradale. I vigili del fuoco intervenuti con un’autopompa hanno messo in sicurezza il veicolo e collaborato con il personale sanitario. La donna è stata trasportata in ospedale con l’eliambulanza. L’intervento di soccorso è stato gestito dall’ambulanza del Sos Uboldo con il personale dell’elisoccorso proveniente da Milano. La guidatrice, una 48enne, è stata estratta dal mezzo con l’aiuto dei vigili del fuoco e secondo i primi riscontri non sarebbe in pericolo di vita.

La polizia locale si è occupata di rilevare l’incidente a partire dai danni provocati alla recinzione. Nessun rallentamento alla circolazione visto che le operazioni di soccorso si sono tenuti fuori dalla sede stradale.