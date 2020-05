COGLIATE – Un videogioco ambientato a Cogliate. L’ha ideato Andrea Patrizi che con questo breve testo lo presenta.

Per regalare qualche minuto di svago e spensieratezza agli abitanti cogliatesi, ho deciso di creare un Videogame ambientato nella nostra piccola cittadina: Sandalmazi.

Ogni giocatore sarà chiamato per proteggere simbolicamente e ideologicamente la propria identità, collettività, i propri spazi e i propri valori.

L’obbiettivo è quindi quello di liberare il paese da una serie di “mostri” e tutti partecipano collettivamente a questa battaglia. Più giocatori collaborano, più nel gioco verranno sbloccate preziose risorse, livelli, bonus e potenziamenti.

Volendo dare uno scopo al gioco, anche un po’ sociale se vogliamo, mi è sempre piaciuta l’idea di unire tutti contro un nemico comune anche se virtuale. Il messaggio che vorrei far passare quindi è, a modo mio, il più antico del mondo: uniti siamo molto più forti ed efficienti che non presi singolarmente.

L’app è stata sviluppata nel tempo libero e con le risorse a disposizione, anche economiche, ma prima di tutto per passione.

Va sicuramente detto che il risultato finale non sarebbe stato così curato senza l’aiuto dei vari amici che si sono offerti di fare da tester, per non parlare poi della strepitosa colonna sonora stile anni 80′ creata da quel genio musicale di Marco Alfano in arte “Fioramante”. I suoi pezzi calzano a pennello col lo stile di gioco retrò “pixeloso” in cui è ambientato.

Tutti i collaboratori sono presenti nei Credits di gioco, sezione che invito tutti a visitare, anche perchè ci tengo oltre ad essere una cosa di pochi secondi.

Un ringraziamento per il supporto va dato anche all’amministrazione comunale nella figura del sindaco che mi ha spronato e supportato nella realizzazione di questo lavoro.

Il gioco è in costante aggiornamento ed è disponibile gratis sul PlayStore Android, parallelamente sto già lavorando alla parte di pubblicazione iOS.

Spero che apprezzerete in primis la creatività! Sicuramente, per me, è valsa la pena dedicare innumerevoli ore al progetto ho perso il conto ormai…e oggi posso dirmi orgoglioso di presentarvi Sandalmazi League nella sua prima versione. Quindi se vi piace non dimenticate di votare con 5 stelline sullo Store!

Qui di seguito il link:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.settler.sandalmazileague