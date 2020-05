SARONNO – Da oggi la Fase 2, con la stazione ferroviaria centrale che probabilmente tornerà a riempirsi di pendolari. Ma con tutte le cautele del caso; ieri infatti è proseguito il trend dei contagi da coronavirus a Saronno dove, dopo la pausa del 2 maggio, si è registrato ieri un nuovo incremento, +6.

+1 anche a Gerenzano, come annunciato dal sindaco Ivano Campi mentre nel Varesotto si sono registrati +68 casi ed oltre cinquecento in Lombardia, ancora in calo il numero dei decessi in territorio lombardo.

Bella iniziativa benefica a Cogliate: sul cancello del panettiere, tanti sacchetti con il pane fresco, perchè chi ha bisogno lo prenda liberamente.

Alla chiesa prepositurale la patronale “alternativa” del rione Matteotti, con messa a porte chiuse ma in diretta su ilSaronno e Radiorizzonti.

Messa in Prepositurale a Saronno… Con Patronale del Matteotti Posted by IlSaronno on Sunday, May 3, 2020

Per informazioni o aiuto riguardo all’emergenza coronavirus:

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

04052020