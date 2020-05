SARONNO – Ancora in salita, stavolta lentamente, i dati relativi al contagio da coronavirus a Saronno: oggi si segnala un +1 che porta il numero totale delle persone contagiate dall’inizio dell’epidemia a 183 persone. Non è noto il numero aggiornato dei decessi.

Il tutto in una giornata che nel Varesotto, +58, ha fatto registrare una crescita più decisa rispetto al vicino comasco (+19) ed alla Brianza (+27), mentre in Lombardia è proseguito il trend discendente che ha caratterizzato anche gli ultimi giorni.

Per informazioni o aiuto riguardo all’emergenza coronavirus:

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

(foto: una veduta di Saronno oggi, malgrado la parziale riapertura dopo il lockdown, poca gente in giro nel corso della giornata)

04052020