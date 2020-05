ROVELLO PORRO – Buoni dati dalla bassa comasca per quanto concerne i contagi da coronavirus: oggi non è stato rilevato alcun nuovo caso, in nessuna delle località della zona.

Ecco il riepilogo della situazione in base all’ultimo aggiornamento:

Rovello Porro 16

Rovellasca 19

Turate 49

Lomazzo 24

Bregnano 19

+0 anche nei comuni del vicino Saronnese. A Saronno oggi “solo” +1; il tutto in una giornata che nel Varesotto, +58, ha fatto registrare una crescita più decisa rispetto al vicino comasco (+19) ed alla Brianza (+27), mentre in Lombardia è proseguito il trend discendente che ha caratterizzato anche gli ultimi giorni.

Per informazioni o aiuto riguardo all’emergenza coronavirus:

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

(foto: un angolo di Rovello Porro in questi giorni di emergenza coronavirus)

04052020