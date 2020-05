Coronavirus, i contagi: nel Saronnese una giornata di tregua

CARONNO PERTUSELLA – Anche a Caronno Pertusella, uno dei centri più colpiti dall’epidemia, oggi è stata una giornata di tregua, senza nuovi contagi. Stesso discorso per Uboldo, Origgio, Gerenzano e Cislago. Numeri fermi, sicuramente una buona notizia, anche se ovviamente il dato diventa rilevanze solo se guardato con un orizzonte temporale più ampio.

Ecco comunque il quadro della situazione, ad oggi:

Uboldo 16

Origgio 33

Caronno Pertusella 81

Gerenzano 27

Cislago 26

A Saronno oggi “solo” +1; il tutto in una giornata che nel Varesotto, +58, ha fatto registrare una crescita più decisa rispetto al vicino comasco (+19) ed alla Brianza (+27), mentre in Lombardia è proseguito il trend discendente che ha caratterizzato anche gli ultimi giorni.

Per informazioni o aiuto riguardo all’emergenza coronavirus:

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

(foto: recente cerimonia davanti al Municipio di Gerenzano)

