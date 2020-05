[wp_bannerize group="lungo central" random="1" limit="1"]

MILANO – Incremento di +577 casi: questi i contagi in Lombardia, rilevati oggi, da parte della Regione. Portano il totale delle persone colpite dal virus, dall’inizio dell’epidemia, a 78.105 persone. In ospedale (non terapia intensiva) 6.414, oggi -195; in terapia intensiva restano 532, oggi +0; i decessi sono stati dall’inizio delle pandemia in tutto 14.294, oggi +63; mentre le persone dimesse perchè guarite sono state 53.470, oggi +697 delle quali 23.109 con almeno un “passaggio” in ospedale, +121.

Per quanto riguarda le singole province, nel Varesotto si è arrivati a 2.838 persone contagiate dall’inizio dell’epidemia, oggi +55; in Brianza a 4.850, oggi +27; mentre nel comasco si è arrivati a 3.332 persone contagiate, oggi +19. In zona rilevante anche il dato di Milano città, per via dell’intenso pendolarismo: oggi si sono registrati +48 nuovi casi accertati.

Per informazioni o aiuto riguardo all’emergenza coronavirus:

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

