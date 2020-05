SARONNO – L’ultimo dato disponibile, di qualche ora fa ovvero del tardo pomeriggio di ieri, riguardo al contagio da coronavirus in zona ha mostrato una nuova crescita per Saronno. Qualche nuovo caso anche nei dintorni.

Ecco la situazione nella zona (fra parentesi il dato precedente in caso di variazioni):

Saronno 182 (176)

Uboldo 16

Origgio 33

Caronno Pertusella 81

Gerenzano 27 (26)

Cislago 26

Rovello Porro 16

Rovellasca 19 (18)

Turate 49 (48)

Lomazzo 24

Bregnano 19 (18)

In zona nel basso comasco si sono registrati alcuni nuovi contagi, a Turate, Rovellasca ed a Bregnano; come nelle Groane e nel Tradatese; +6 il dato che invece si segnala da Saronno. In Lombardia oggi complessivamente poco più di cinquecento casi (+526), Varesotto che torna a salire con un +68.

Per informazioni o aiuto riguardo all’emergenza coronavirus:

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

