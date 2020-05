SARONNO – Di prima mattina la stazione ferroviaria centrale dove malgrado fosse il primo giorno di Fase 2 non c’era la ressa che magari qualcuno si sarebbe aspettato, e dove tutti hanno comunque seguito scrupolosamente le regole del “distanziamento” indossando anche la mascherina. In mattinata hanno fatto altrettanto i saronnesi, evitando di riversarsi nelle strade del centro (dove all’alba è stata eseguita una sanificazione straordinaria), dove comunque moltissime attività restano chiuse.

C’è andato qualcuno, come sempre, per fare la spesa ma le vie e piazze della zona pedonale sono apparse in mattinata sostanzialmente vuote come avvenuto nei giorni scorsi durante la Fase 1.

Roberto Zani

