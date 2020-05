Fase 2: la prima uscita “in sella” per Laurence Balestrini, campione di Formula Renault

SARONNO – Laurence Balestrini, saronnese campione di Formula Renault, ha condiviso con ilSaronno la propria prima uscita al termine del lockdown.

La fase prevede per gli sportivi di sport individuali di interesse nazionale di riprendere gli allenamenti e così è stato per Laurence Balestrini che è salito in sella alla propria amata due ruote e si è dedicato alla prima sgambata pedalando fino a San Fermo. Arrivato a destinazione una breve diretta Facebook con la direttrice Sara Giudici per fare un po’ il punto con le prime impressioni.

La chiacchierata si è conclusa con un breve excursus con le prospettive di ripartenza per la formula Renault. Laurence Balestrini negli ultimi mesi è diventato un vero protagonista delle vita cittadina ha portato la sua monoposto in giro per la città ha organizzato attività nelle scuole.

Qui la perfomance del campione saronnese