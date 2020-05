Fase 2, Saronno: Licata rinnova la richiesta di dati e trasparenza al Comune

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Francesco Licata, capogruppo Pd, in merito alle ultime richieste all’Amministrazione comunale sul fronte dell’emergenza Coronavirus

“Prendersi cura della propria comunità. Proteggerla, accompagnarla, rassicurarla, prenderla per mano parlando con lei, come un buon padre di famiglia, raccontandole la verità e cercando di spiegarle cosa succede. È questo che ho chiesto al Sindaco di Saronno nel consiglio comunale di giovedì, quando in città gli organi di stampa riportavano 14 casi Covid positivi in più rispetto al giorno prima. Gli ho chiesto di uscire dal suo silenzio perché la nostra Saronno aveva diritto di sapere, aveva diritto di essere informata e rassicurata (come d’altronde fanno tutti i Sindaci del circondario e non solo) dalla propria guida politica.

L’unica risposta che ho ottenuto è che siamo “dei leoni da tastiera, che passano la giornata sui social network ad accusare strumentalmente chi passa la giornata in comune a lavorare”.

Che dire? Verrà il giorno…verrà!

03052020