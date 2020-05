SARONNO – Come anticipato in una nota sabato mattina l’Amministrazione comunale ha aperto parchi e aree verdi per effetto delle nuove norme della Fase due.

Stamattina gli operai comunali hanno tolto i nastri bianchi e rossi sugli accessi ai parchi cittadini da Villa Gianetti ai parchi dei Frati e di via Carlo Porta.

A restare chiuse saranno per le isole gioco visto che non sarà consentito utilizzarle almeno in questi primi giorni. Non a caso negli ultimi ore gli operai comunali si sono impegnati per girare tutte le aree verdi per rendere scivoli ed altalene offlimits.

Per evitare assembramenti e il mancato rispetto del distanziamento sociale saranno eseguiti controlli da parte della polizia locale. Dall’Amministrazione spiegano dunque che si effettuerà un monitoraggio per verificare il rispetto delle regole e valutare, parco per parco, eventuale ulteriori provvedimenti.

(foto: il parco di via Monte Santo, di via Damiano Chiesa, di via Carlo Porta)