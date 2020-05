[wp_bannerize group="lungo central" random="1" limit="1"]

SARONNO – Smart Touch Srl (www.smarttouch.it), software house saronnese attiva dal 2013 nel settore delle applicazioni per smartphone, il 30 aprile ha concluso con grande successo l’iniziativa denominata “Con Voi”, con la quale ha offerto –a esercizi commerciali di diverso tipo– l’uso completamente gratuito dell’app di self ordering SmartTouch Menu, per facilitare la gestione degli ordini a domicilio.

“A inizio marzo – dichiara Massimiliano D’Urso, CEO di Smart Touch Srl – abbiamo pensato a cosa potevamo fare di concreto per aiutare l’Italia e gli italiani in questa situazione di emergenza, mai vissuta prima. Il 15 marzo rendevamo pubblico il nostro impegno: fornire l’uso gratuito, per 3 mesi, della nostra piattaforma SmartTouch Menu, per la funzione di gestione di ordini con consegna a domicilio. Abbiamo effettuato l’attivazione del servizio gratuito a più di 100 esercenti tra ristoranti, pizzerie, bar, servizi di catering e gelaterie in tutta la nostra penisola”.

Grazie a SmartTouch Menu, numerosi ristoratori in difficoltà per la chiusura improvvisa delle proprie attività, hanno ricevuto un importante supporto nella gestione del delivery.

SmartTouch Menu si è rivelata essere un’idea alternativa accolta davvero positivamente, grazie all’immediatezza e semplicità d’uso. L’esercente può infatti creare un proprio negozio virtuale nell’app, inserendo il proprio menù in modo intuitivo e variandolo anche giornalmente. Invece il cliente può ordinare tranquillamente da casa con il proprio smartphone, pagando online, in tutta sicurezza e senza contatti, attraverso SmartTouch Menu.

“Siamo veramente felici – commenta il CEO Massimiliano D’Urso – di aver teso una mano, nel nostro piccolo, e aver supportato l’introduzione del delivery, anche in realtà dove prima non era prevista. Insieme ai ristoratori abbiamo deciso di non arrenderci di fronte alle difficoltà imposte, ma di cercare insieme nuove modalità per rinascere”

Chi siamo

Smart Touch Srl, fondata a Saronno nel 2013 come Start up, ha iniziato il proprio percorso sviluppando l’app SmartTouch Menu, per velocizzare il momento dell’ordinazione in bar, ristoranti e centri balneari. Il cliente ha iniziato a ordinare usando il proprio smartphone, senza inutili attese. Negli ultimi anni sono state integrate ulteriori funzionalità (per la gestione di take away, delivery e AllYouCanEat).

SmartTouchMenu è stato insignito di diversi riconoscimenti da parte di istituzioni del settore Ho.re.ca.

Parallelamente, la società lavora su progetti ad hoc nel campo della ristorazione, come app personalizzate su specifica esigenza del cliente.