SARONNO – La situazione delle farmacie comunali e quella dei parcheggi ma anche le tante iniziative della piscina di via Miola per tenere i contatti con i propri utenti sono alcuni dei temi di cui parlaremo questa sera nell’intervista serale che avrà come ospiti Alberto Canciani, presidente del cda della Saronno Servizi e Katia Mantovani numero uno della Saronno Servizi dilettantistica.

Anche in questa Fase 2 continua l’appuntamento con le interviste serali della direttrice Sara Giudici che chiacchiera con amministratori, politici, imprenditori ma anche sportivi e studenti per raccontare problemi ma anche soluzioni e novità per far fronte all’emergenza ed uscirne insieme. Le interviste sono disponibili in diretta sulla pagina Facebook de ilSaronno e de ilGroane. “Siamo partiti con una serie di interviste sportive – spiega la direttrice Sara Giudici – e anche grazie all’attenzione e ai feedback dei nostri lettori abbiamo fatto crescere questa rubrica allargandone lo spazio”.

(foto: la copertina con alcune delle attività della Saronno Servizi)