UBOLDO – Sono rimasti contusi i conducenti delle due auto che si sono scontrate l’altro giorno alle 17 in via I maggio ad Uboldo: uno scontro piuttosto violento, che ha causato parecchi danni materiali sia alla Alfa Romeo che alla Citroen.

Sul posto sono accorse due ambulanze, del Sos Uboldo e della Croce rossa italiana di Saronno, i cui equipaggi si sono presi cura degli automobilisti, un uomo di 36 anni ed una donna di 79, entrambi della zona. Sono stati trasferiti all’ospedale di Rho per essere medicati e per gli accertamenti del caso. E’ accorsa anche una pattuglia dei carabinieri ed una pattuglia della polizia locale del comando unificato di Uboldo-Origgio: gli agenti hanno collaborato nei soccorsi, regolato il traffito e quindi si sono premurati di compiere tutti i rilievi del sinistro al fine di ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e le eventuali responsabilità. Gli accertamenti sono in corso.

(foto: la scena del sinistro)

04052020