SOLARO – Parte lunedì 4 maggio il piano di disinfestazioni del Comune di Solaro. Il calendario degli interventi prevede derattizzazioni, dezanzarizzazioni larvicide e dezanzarizzazioni adulticide.

Per quanto riguarda la disinfestazione larvicida saranno trattate tutte le tombinature del territorio (circa 1500) e le zone dove si trovano ristagni e corsi d’acqua. La disinfestazione adulticida avviene invece in aree verdi, parchetti, viali alberati e Parco Vita. Non sono trattate aree private, in quanto non di competenza comunale. Gli interventi sono affidati ad un’azienda specializzata nel campo dei trattamenti di disinfestazione.

Il calendario prevede: 4 maggio derattizzazione e dezanzarizzazione larvicida, 29 maggio dezanzarizzazione adulticida, 3 luglio dezanzarizzazione larvicida e dezanzarizzazione adulticida, 7 agosto dezanzarizzazione adulticida e 15 settembre derattizzazione.

“Il tema della dezanzarizzazione – spiega Christian Caronno, assessore ai Lavori Pubblici – è molto sentito da questa amministrazione così come dalla popolazione, per questo ci siamo affidati ad un’azienda specializzata in questo genere di interventi.

Gli interventi principali e più estesi saranno quelli di dezanzarizzazione larvicida, che portano a risultati migliori. Per quanto riguarda invece la dezanzarizzazione adulticida, il calendario potrebbe variare leggermente in base al meteo se dovesse essere prevista pioggia”.

