UBOLDO – “E’ il momento di riflettere su ciò che è avvenuto e su ciò che sarà possibile fare in un prossimo futuro”: inizia così un comunicato dell’Asd Uboldese, la cui formazione maggiore milita nel campionato di Promozione e che ha alle spalle un ampio settore giovanile, e che fa base al centro sportivo di via Manzoni.

Dopo lo stop dei campionati per l’emergenza coronavirus, come ricordano i dirigenti “non ci sono ancora informazioni certe! Ma noi stiamo già lavorando, perchè la volontà del direttivo è quella di proseguire e migliorare la qualità dell’offerta sia dal punto di vista ludico-formativo che agonistico. A tutti i nostri ragazzi, allenatori, dirigenti e collaboratori, ed ai genitori diciamo “A presto”. Per la società di Uboldo, così come per tutte le altre della Lombardia e del resto d’Italia, l’interrogativo riguardo non solo il prossimo futuro, il 18 maggio giungerà una decisione definitiva della Lega dilettanti sul proseguo o meno della stagione seniores (le giovanili sono già state fermate definitivamente) e verosimilmente si inizierà a pianificare anche la prossima annata sportiva.

05052020