CARONNO PERTUSELLA – Dopo due mesi di stop è ripartito stamattina il mercato di Caronno Pertusella in via Luini. Il sindaco Marco Giudici ha autorizzato il ritorno delle bancarelle tra le novità della fase 2. Nove gli ambulanti che hanno aderito all’appuntamento.

Mercato a Caronno Pertusella: 9 banchi e tanta attenzione per le distanze Posted by IlSaronno on Monday, May 4, 2020

Anche qui, come a Saronno uno dei primi mercati a ripartire in Lombardia la scorsa settimana, sono state prese tutte le misure necessarie a ridurre al minimo le occasioni di contagio e quindi gli stand presenti sono solo alimentari ed è stato previsto un accesso contigentato all’area di mercato. Per i clienti che dovranno presentarsi muniti di mascherina percorso obbligato con ingresso ed uscita separate. Anche per gli ambulanti l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione personale quindi mascherina e guanti.

Alle 8,30 il sopralluogo del sindaco Marco Giudici che ha fatto un momento di confronto con volontari della protezione civile e uomini della polizia locale. Gli ampi spazi hanno favorito il corretto svolgimento del mercato che comunque ha visto le presenze contingentate a 18 persone per volta.