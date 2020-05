[wp_bannerize group="lungo central" random="1" limit="1"]

CARONNO PERTUSELLA – Grande cordoglio in città per la sedicesima vittima in questo periodo di emergenza sanitaria: il 48enne Pier, positivo al coronavirus, è stato stroncato da un infarto. Una morte che ha lasciato senza parole l’intera comunità che si è stretta intorno alla moglie Paola e ai figli del caronnese particolarmente attivo nel mondo del volantariato sia con gli alpini sia in ambito parrocchiale.

Era, ad esempio, tra i volontari che contribuivano alla buona riuscita del carnevale cittadino trainando i carri con il proprio trattore. E proprio una sua immagine a bordo del suo mezzo agricolo è stata scelta da Felice Ceriani per ricordare il caronnese sui social a partire dal gruppo Facebook “Sei di Caronno se…” . Post pieni di affetto si sono susseguiti per tutta la giornata di ieri con le condoglianze e i ricordi di tantissimi conoscenti ed amici. Ad esprimere cordoglio e vicinanza alla famiglia a nome di tutta la comunità anche il primo cittadino Marco Giudici che ha ricordato proprio l’impegno del 48enne nella vita cittadina.

(foto: condivisa sul gruppo Sei di Caronno se… da Felice Ceriani)

05052020