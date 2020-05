Ceriano Laghetto, riprendono le manutenzioni delle aree cani e del verde

CERIANO LAGHETTO – “Controllo del territorio per la ripresa delle manutenzioni delle aree verdi comunali, con i nostri super-consiglieri comunali delegati Claudio Brenna ed Ezio Vergani. Grazie ai nostri sponsor che si prendono cura del nostro territorio. Qui sono con Vincenzo di “IV Studio” che si occupa della manutenzione dell’area cani e del campetto da calcio del Villaggio Brollo” riepiloga il vicesindaco di Ceriano Laghetto, Dante Cattaneo che in questi giorni ha dunque compiuto una serie di sopralluoghi per stilare il programma dei prossimi interventi da effettuare sul territorio in questo ambito.

