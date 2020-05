SARONNO – “Con l’emergenza Coronavirus e le conseguenti numerose e variamente mutevoli norme tanto nazionali quanto regionali, il Comune di Saronno ha predisposto una pagina dedicata del proprio sito istituzionale, accessibile direttamente dalla Home Page cliccando su “Coronavirus COVID-19”.

Inizia così la nota dell’ex presidente del consiglio comunale Augusto Airoldi che analizzata la comunicazione dell’Amministrazione rivolta ai cittadini.

“In essa un cittadino comune, magari non particolarmente avvezzo alla consultazione on line ma a ciò costretto dal lockdown e dalla non particolare loquacità del sindaco, trova una prima schermata con 5 pdf che lo indirizzano ad altrettante aree, ciascuna delle quali contiene da 8 a 32 files che per essere letti devono prima essere scaricati. Per poi magari scoprire che non contengono quello che sta cercando e dover passare al file successivo.

Ma se invece che files da scaricare fossero semplicemente delle pagine aggiornate con le notizie più recenti, con le risposte alle domande più frequenti e comuni dei cittadini? Che so, con l’inizio della Fase 2, gli uffici comunali sono aperti? E il cimitero? E la piattaforma ecologica? E i mercati all’aperto? E gli autobus del trasporto pubblico locale hanno gli stessi orari e seguono i consueti percorsi? Sono state previste particolari misure di prevenzione del contagio per gli utenti? E …

Sarebbe un segno di attenzione in questi difficili momenti, in cui un cittadino vorrebbe non sentirsi abbandonato dalla propria Amministrazione. Che invece lo costringe a leggersi da cima a fondo i decreti ministeriali e le ordinanze regionali se vuol sapere quattro cose utili alla vita di tutti i giorni. Ma non trova quelle della sua città”.

05052020