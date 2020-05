Coronavirus, i contagi: a Rovellasca 1 guarito in più

ROVELLASCA – Ultimi aggiornamenti sull’emergenza coronavirus dal Comune di Rovellasca: i positivi attualmente risultano 13, i deceduti sono 5, in sorveglianza sanitaria ci sono 5 persone entrare nei giorni scorsi in contatto con persone che poi si sono rivelate positive al tampone per individuare il virus; mentre 1 persona è guarita. Complessivamente, rispetto alla precedente comunicazione di Ats Insubria, a Rovellasca i casi che vengono definiti “attivi” sono dunque scesi di uno, -1 dunque; stabile il numero dei deceduti e di chi è in sorveglianza.

Per informazioni o aiuto riguardo all’emergenza coronavirus:

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

(foto archivio: il sindaco Sergio Zauli, è il primo cittadino di Rovellasca)

05052020