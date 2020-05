CARONNO PERTUSELLA – Anche Caronno Pertusella, una delle località più colpite dall’emergenza coronavirus nel Varesotto, resta ferma: buona notizia oggi perchè a parte Saronno, in zona non si sono registrati nuovi casi di contagio per il coronavirus.

Ecco il quadro completo della situazione (tra parentesi il dato del giorno prima in caso di variazioni):

Saronno 184 (183)

Uboldo 16

Origgio 33

Caronno Pertusella 81

Gerenzano 27

Cislago 26

Dunque, +1 a Saronno.

Per quanto riguarda il Varesotto, si è registrato oggi un dato superiore alle province limitrofe, oggi +53 mentre in Lombardia +500; in merito alle singole località, quella più colpita in provincia di Varese rimane Busto Arsizio che va a 295 persone contagiate, oggi +5, seguita da Varese a 280, oggi +4; mentre al quarto posto dietro Saronno c’è una Gallarate che con +4 arriva a 180 casi ufficiali.

Per informazioni o aiuto riguardo all’emergenza coronavirus:

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

(foto archivio: una recente manifestazione davanti al Comune di Caronno Pertusella)

