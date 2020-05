SARONNO – A Saronno ancora un piccolo incremento nei contagi, nulla nell’immediato circondario: il dato delle scorse ore “concentra” i nuovi contagi soprattutto nella vicina Brianza.

Ecco la situazione dei contagi nella zona (fra parentesi, l’eventuale variazione rispetto al rilevamento delle 24 ore precedenti):

Saronno 183 (182)

Uboldo 16

Origgio 33

Caronno Pertusella 81

Gerenzano 27

Cislago 26

Rovello Porro 16

Rovellasca 19

Turate 49

Lomazzo 24

Bregnano 19

Solaro 60 (59)

Ceriano Laghetto 20 (19)

Cogliate 27 (26)

Misinto 18

Lazzate 37 (35)

Cesano 192 (191)

Limbiate 166 (165)

Barlassina 41 (40)

Variazioni all’insù nelle vicine Groane, dunque; +0 nella bassa comasca, +0 anche nei comuni del vicino Saronnese. A Saronno oggi “solo” +1; il tutto in una giornata che nel Varesotto, +58, ha fatto registrare una crescita più decisa rispetto al vicino comasco (+19) ed alla Brianza (+27), mentre in Lombardia è proseguito il trend discendente che ha caratterizzato anche gli ultimi giorni.

Per informazioni o aiuto riguardo all’emergenza coronavirus:

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

(foto: tampone per verificare la presenza del coronavirus)

