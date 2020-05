[wp_bannerize group="lungo central" random="1" limit="1"]

MILANO – I positivi al coronavirus hanno raggiunto in Lombarda i 78.605 residenti, oggi +500; in ospedale (non terapia intensiva) 6.201, oggi -213; in terapia intensiva 509, oggi -23; i decessi sono stati in totale dall’inizio dell’epidemia 14.389, oggi +95. I dimessi 53.237. I tamponi effettuati sono stati 425.290 in tutto, oggi +6.455.

A presentare i dati odierni nel corso dell’abituale conferenza stampa su Facebook di Regione Lombardia è stato l’assessore regionale allo Sviluppo economico, Alessando Mattinzoli (foto archivio), in collegamento dalla sua abitazione in quanto ancora in convalescenza dopo avere contratto il coronavirus. Mattinzoli ha ricordato i fondi regionali messi a disposizione di negozi e piccole imprese per “riaprire in sicurezza”, fornendo risorse per l’acquisto di materiali e strumenti che servano allo scopo.

In ambito locale, in provincia di Varese si è arrivati a 2.891 persone contagiate, oggi +53; in Brianza 4.881, oggi +31; nel comasco 3.364, oggi +32; a Milano città 8.589, oggi +50.

Per informazioni o aiuto riguardo all’emergenza coronavirus:

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

