SARONNO – Nel giorno del suo compleanno, ieri, ha percorso le vie saronnesi con una croce in spalla in segno di preghiera, “che Dio ci salvi dal coronavirus!” Protagonista di questa iniziativa il saronnese Romano Amodeo. E’ partito da casa, a Cassina Ferrara ed ha attraversato tutta Saronno, sino ad arrivare al Santuario della Beata vergine dei miracoli in via Varese.

“Con la mia povertà, quella dei miei mezzi e quella del mio spirito, offro celebrando gli 83 anni, il mio Trasporto della Croce nella Saronno in cui io sono in croce. Se il Signore lo ritiene giusto, ci salvi dal Coronavirus: noi lombardi, noi italiani, noi uomini dell’intero mondo! – dice Amodeo – Ringrazio infinitamente Giuseppe Pedata, che come operatore ha fatto, come me, tutto quello che ha potuto. La batteria della mia cinepresa è andata in esaurimento e ha usato il suo telefonino”.

Amodeo ha fatto tappa alla chiesa rionale, poi ha raggiunto la cappella esterna all’ospedale e sempre con la croce in spalla è andato avanti lungo via Silvio Pellico, con sosta alla chiesetta dell’oratorio, poi nella zona pedonale del centro sino alla chiesa prepositurale di San Pietro e Paolo, quella di San Francesco e poi in Santuario. Ma non solo, ha raggiunto anche la chesa della Sacra famiglia al Prealpi, prima di rientrare a casa, facendo prima tappa al cimitero di Cassina Ferrara; non mancando di suscitare la curiosità fra i pochi passanti.

(foto: un fotogramma del video realizzato da Amodeo)

05052020