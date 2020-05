SARONNO – Mentre la spesa online in questi giorni è decisamente più semplice, con molte finestre di consegna; nella mattinata di oggi anche le code per entrare ai supermercati a Saronno e circondario sono apparse meno consistenti del solito, ed in qualche caso del tutto inesistenti. Come all’U2 di viale Prealpi, dove di prima mattina chi arrivava poteva entrare direttamente, perchè comunque i presenti erano pochi. Altrove, come a Esselunga di via Novara a Saronno, ha sicuramente inciso anche l’attivazione dell’app “taglia-code”, “ufirst”, che consente di “prenotarsi” e quindi entrare direttamente.

Buone nuove anche per le consegne a domicilio, in particolare sul sito di D’Ambros di Turate e Supermercato24.it, che consente di fare la spesa a distanza con consegna a domicilio a Esselunga, Lidl e Carrefour, la disponibilità per le consegne a domicilio negli ultimi giorni è apparsa buona.

(foto: sorpresa, nessuna coda oggi a metà giornata al supermercato U2 di viale Prealpi a Saronno)

