Fase 2 Lombardia, Monti (Lega): “Riaprire autodromi lombardi, motorsport a rischio”

LAZZATE – “Sono apprezzabili e giuste le nuove aperture volute dalla Regione Lombardia, che ha dato il via libera anche per le attività dei maneggi, ma a questo punto ritengo si potrebbe fare lo stesso con gli autodromi del nostro territorio”. Così Andrea Monti, vice capogruppo della Lega al Pirellone (e assessore a Lazzate) sulle misure contenute nella nuova ordinanza regionale in merito alla Fase 2.

“Se viene data la possibilità di andare, da soli, a cavallo – spiega Andrea Monti – non vedo perché non si possa fare altrettanto per quanto riguarda gli sport automobilistici, da svolgersi singolarmente e in sicurezza. Personalmente ritengo che una riapertura degli autodromi sia importante, visto che sono fermi da ormai troppo tempo, non scordandoci che l’attività dei meccanici è già consentita dalle misure in corso. Naturalmente non si parlerebbe di gare agonistiche, ma di allenamenti, comunque utili per i piloti. Vorrei ricordare come sul nostro territorio siano presenti molte strutture di rilievo, a partire dall’autodromo di Monza, ma anche quelli di Franciacorta e Cremona”. “Va sottolineato che il motorsport è uno di quelli più a rischio chiusura, per i suoi costi e per la probabile difficoltà nel reperire sponsor nei prossimi mesi. Si tratterebbe a mio avviso – conclude Andrea Monti – di un segnale importante per i tantissimi appassionati e sportivi che credono in questa passione”.

Su ilSaronno anche la videointervista al campione italiano di Formula Renault, Laurence Balestrini.

05052020