Illuminazione pubblica Saronno-Monza, riprende il cantiere

SOLARO – È ripreso in queste ora il cantiere per l’illuminazione pubblica del comune di Solaro sulla provinciale Saronno-Monza. I lavori erano partiti e quasi conclusi prima della chiusura obbligatoria dei cantieri disposta come misura di contenimento e gestione dell’epidemia da coronavirus. Il tratto di strada nel dettaglio era stato protagonista di una serie di brutti incidenti durante l’inverno, quando l’illuminazione era calata di molto a causa di una rottura sulla linea risalente a diverso tempo prima. Sul finire del 2019 l’amministrazione comunale è riuscita ad approvare il progetto ed i lavori sono cominciati ad inizio 2020 salvo interrompersi per l’emergenza. Durante lo stop forzato al cantiere in ogni caso, il comune aveva reso noto che l’illuminazione pubblica sarebbe stata ripristina con una soluzione tampone nonostante i lavori non fossero ancora terminati. In questi giorni gli operai sono tornati a lato della strada, tra il semaforo all’incrocio con via Cavour e l’incrocio di via Volta, per ripristinare definitivamente la linea e l’illuminazione pubblica sulla provinciale.

05052020