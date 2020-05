SARONNO – Per regalare qualche minuto di svago e spensieratezza agli abitanti cogliatesi, ha deciso di creare un videogame ambientato a Sandalmazi League. E’ Andrea Patrizi l’ospite di questa sera dell’intervista della direttrice Sara Giudici che sarà l’occasione per svelare la genesi e i segreti del videogioco scaricabile sul Google Store. L’obbiettivo è quindi quello di liberare il paese da una serie di “mostri” e tutti partecipano collettivamente a questa battaglia. Più giocatori collaborano, più nel gioco verranno sbloccate preziose risorse, livelli, bonus e potenziamenti.

Anche in questa Fase 2 continua l’appuntamento con le interviste serali della direttrice Sara Giudici che chiacchiera con amministratori, politici, imprenditori ma anche sportivi e studenti per raccontare problemi ma anche soluzioni e novità per far fronte all’emergenza ed uscirne insieme. Le interviste sono disponibili in diretta sulla pagina Facebook de ilSaronno e de ilGroane. “Siamo partiti con una serie di interviste sportive – spiega la direttrice Sara Giudici – e anche grazie all’attenzione e ai feedback dei nostri lettori abbiamo fatto crescere questa rubrica allargandone lo spazio”.