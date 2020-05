SARONNO – Pratici e ben organizzati i volontari del gruppo comunale di protezione civile hanno provveduto nella mattinata di oggi a distribuire mascherine chirurgiche nello scalo ferroviario di piazza Cadorna.

I volontari, si sono distribuiti in tutti gli ingressi della stazione, dal binario sei e nei due che si affacciano su piazza Cadorna, ed hanno provveduto a distribuire i dispositivi di protezione. “Tutti i viaggiatori ne indossavano già una – spiega facendo un bilancio a metà mattina – ma in molti hanno apprezzato la possibilità di averne a disposizione un’altra”.

Sono 45.000 le mascherine che Regione Lombardia ha messo a disposizione dei viaggiatori che prendono il treno alla stazione ferroviaria di “Saronno centro” in piazza Cadorna, rientra tra gli interventi a favore del servizio di trasporto pubblico, nel contesto della Fase 2 dell’emergenza coronavirus.

Lo scalo saronnese è fra i più trafficati della rete locale di Trenord, punto di collegamento di diverse linee, e capolinea della Saronno-Seregno. Ieri la ripartenza, con un afflusso di pendolari comunque ordinato ed anche più limitato rispetto a certe previsioni. In un comunicato, Trenord ha fatto sapere che sulla propria rete ieri ha viaggiato il 25 per cento dei passeggeri che si registrano normalmente in un giorno feriale.

