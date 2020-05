SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo integralmente la nota inviata dal Pd saronnese in merito all’ultima seduta del consiglio comunale

La sera del 30 aprile non c’è stato scampo: l’incubo della Lega che ci amministra in Comune e in Regione è andato in onda su tutti gli schermi. La trasmissione tv ”Piazza Pulita” ha svelato il comportamento inaccettabile di alcuni importanti esponenti

“del partito di Salvini, che avrebbero esercitato pressioni pesanti, diremmo intimidatorie, sui sindaci leghisti colpevoli di aver avviato nei loro comuni i test sierologici. La dirigenza infatti faceva notare a questi ‘ribelli’, colpevoli solo di voler tutelare al meglio la loro comunità e il territorio da loro amministrato,che la loro iniziativa stavano danneggiando il ‘loro’ governo regionale del Presidente Fontana. Nella trasmissione sono ben evidenti il disagio e il disappunto degli stessi sindaci richiamati all’ordine. Sono episodi gravissimi che gettano un’ulteriore tragica luce sul malagoverno di Fontana,sul quale sorge il dubbio della buonafede. A

questo punto,tutto può essere.

A Saronno,sugli schermi della videoconferenza del consiglio comunale è andata in onda invece l’arroganza e la schizofrenia della nostra Giunta, a trazione leghista con l’appoggio di Forza Italia e Saronno al Centro.

L’arroganza di accusare il nostro partito e il resto dell’opposizione di non fare niente e di lanciare accuse stando seduti dal divano: la verità è che il Partito Democratico da due mesi segnala e consiglia modalità per migliorare la distribuzione degli aiuti straordinari,che si è rivelata lacunosa nella sua impostazione di fondo e fonte di frustrazione da parte di moltissimi cittadini; peccato che dopo averci accusato di disfattismo,5 minuti dopo hanno rifiutato di instaurare le commissioni miste che andiamo proponendo da settimane, sedi in cui si potrebbe collaborare tutti insieme per pianificare la ripresa di Saronno. E’ stato un niet su tutti ifronti; eh sì che è la stessa cosa che il loro leader Salvini chiede a livello nazionale. Ma la Lega non ha mai un’idea fondata su niente,va avanti a giravolte a seconda del vento e della posizione che ricopre.

Oltre ad aver assistito all’ottusa sordità verso le lamentele e i consigli, ci è toccato poi vedere approvare un nuovo insediamento commerciale in zona Prealpi, di cui notiamo l’ennesimo elemento di cementificazione e di cui ci chiediamo l’effettiva utilità,alla luce dello scenario post lockdown che andrebbe analizzato e governato in tutt’altro modo. Un altro supermercato è quello che ci servirà? Noi non crediamo. Una nuova fase sta per iniziare per tutto il nostro Paese,alla quale tutti siamo chiamati con responsabilità e impegno gli stessi che ci vedranno impegnati a Saronno per una ripartenza di tutta la nostra comunità, nonostante la nostra Amministrazione sembra più impegnata nelle polemiche fini a se stesse,che nel coinvolgimento dei cittadini e delle cittadine nella vita comune.

(foto: un’immagine della videoconferenza dell’ultimo consiglio comunale)