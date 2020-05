CARONNO PERTUSELLA – Incidente stradale in via De Andrè a Caronno Pertusella: il sinistro si è verificato ieri alle 6.30 nella strada che costituisce una traversa di via Verdi alla frazione Bariola. Nello scontro fra un’automobile ed un ciclomotore, è rimasto ferito l’uomo in sella a quest’ultimo mezzo. Ha 59 anni ed è stato soccorso da una ambulanza della Croce azzurra di Caronno Pertusella. In un primo momento le sue condizioni erano apparse preoccupanti, tanto che è stato richiesto l’intervento anche dell’automedica dell’ospedale di Garnagnate Milanese, ma il ferito – che ha riportato alcune contusioni – si è ben presto ripreso. E’ stato trasferito con l’autolettiga all’ospedale di Saronno per essere medicato, ma è apparso in buone condizioni.

Sul posto anche l’intervento di una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno, i militari si sono occupati di tutti i rilievi del sinistro, per definirne con precisione la dinamica e mettere a fuoco le eventuali responsabilità.

(foto archivio)

