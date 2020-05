Non risponde a nessuno: trovato morto nella casa fra Saronno e Solaro

SOLARO – E’ morto, per cause naturali, nel letto della sua abitazione ad Introini, frazione di Solaro al confine con Saronno e il suo corpo ormai senza vita è stato scoperto oggi pomeriggio dalle forze dell’ordine messi in allarme dai vicini che non avevano sue notizie da diversi giorni.

Il ritrovamento è avvenuto nel pomeriggio di oggi quando i vicini di casa hanno dato l’allarme. L’uomo, un 48enne, viveva da solo mentre l’unico familiare la madre è ricoverata in una casa di riposo. Sul posto insieme ai carabinieri della compagnia di Desio competenti per il territorio solarese, un’ambulanza (di cui non c’è stato bisogno) ed una squadra di vigili del fuoco di distaccamento di Saronno. Proprio i pompieri sono, passando da una finestra, entrati nell’abitazione aprendo la porta principale ai soccorritori. Purtroppo l’uomo era morto da diverso tempo, è stato trovato sdraiato nel suo letto. I carabinieri hanno provveduto a chiudere la zona permettendo la privacy necessaria per la rimozione della salma.

(foto archivio)