LIMBIATE – Dopo più di un mese di apertura limitata soltanto al conferimento del verde, la piattaforma ecologica a Limbiate riapre al pubblico.

Con un’ordinanza approvata nella giornata di ieri, il sindaco Antonio Romeo ha deciso di riattivare ad un utilizzo pieno l’impianto di via XX Settembre, dove dall’inizio di aprile era possibile conferire soltanto il verde e gli scarti vegetali.

Da quest’oggi 6 maggio, quindi, i cittadini potranno tornare in piattaforma per scaricare tutte le tipologie di rifiuti, con alcuni accorgimenti che riguardano l’ingresso con i dispositivi di protezione, il distanziamento e la suddivisione preventiva dei rifiuti nelle categorie di raccolta, così da limitare la permanenza nell’impianto ad un periodo breve.

A scaglionare gli ingressi ci saranno gli operatori di Gelsia Ambiente, chiamati a vigilare sul rispetto delle normative imposte per gli accessi in sicurezza. “Raccomandiamo di non accalcarsi nei primi giorni di apertura e di accumulare rifiuti in modo da recarsi in piattaforma il minor numero di volte possibile – commenta il sindaco Romeo – Confidiamo nella collaborazione di tutti, affinché si rispettino le disposizioni”.

06052020