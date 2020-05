SARONNO – Eccoci a commentare la stagione pongistica di atleti e squadre del Tt Saronno che ha portato ben 4 promozioni,

2 squadre promosse da D3 a D2 Alpha Davis e Quadrifer , e 2 squadre promosse in D1 Rotoclear e Sinthesi Engineering.

Partiamo dalla D3 parlando della squadra dei superesordienti griffata Carp. Di Ciccio , composta da giovanissimi specialmente Martinelli Luca che ha giocato ben 17 partite , ottimo anche Capitan Simone Cimpanelli che ha portato a casa qualche bella vittoria , nella squadra hanno giocato anche Silvio Burca, Lorenzo Parente, Andrea Vago che si è unito sul finire della stagione ma ha portato a casa ottimi punti , l’atleta di punta è stato Lorenzo Guerra con ben 14 vittorie.

Altra D3 Saronno Lta capitanata da Guido De Luca che ha avuto un’ottima stagione , sempre prezioso Cristian Grandi che ha potenzialità per fare bene , completano la squadra Tiziano Gentilin e Fabio “bomber” Zheng che dopo un anno di studio sarà una bella sorpresa

Veniamo alle 2 promosse, l’Alpha Davis che ha fatto 11 su 11 dominando il girone , bravi tutti veramente da Claudio Nale Fuoriserie ,ottimi anche Michele Cattaneo ed il suo rovescio Bomba ed i più tecnici Matteo Nale (Bravo davvero) e Davide Falzone ,componente e sponsor della squadra. Altra promozione è quello della Quadrifer che ha fatto una annata bellissima in un girone tosto , Golden Boy Pagano Francesco alias Cecè ha iniziato con due sconfitte ma poi ne ha vinte 20 di fila , Flavio Rizzo ha condotto benissimo sia a livello Coaching che sul campo , tanti meriti sono suoi e di Francesco Rassetti che si è limitato sul campo ma la differenza come sempre l’ha fatta nel tenere sempre alto il valore di squadra , ottimi anche Sebastiano Serpi e Lorenzo Pilla entrambi in grande crescita.

D2, spezziamo una lancia verso il vero Team Cult del TT Saronno, squadra che non ha mai mollato un set gratis , Pizzeria Santa Sofia , partendo da Riccardo Papotti vero bomber ,Capitan Diego Monti giocatore grintoso , alla Topper Lisa Ferrario attaccante di razza , a Stefano Daneluzzi che ha iniziato la stagione con la stessa squadra che lo scorso anno aveva fatto una cavalcata epica per la promozione.

Altra squadra che ha combattuto come al solito è stata la Tinteggiature Nale , con Capitan Fabio Nale sempre sul pezzo , Alberto Anderloni giocatore sicuramente molto tecnico Andrea Agazzi che tornerà ad essere un giocatore non facile da superare, a The next coach Pietro Invernizzi Dal Kuen giocatore che non molla comunque mai ,Alessndra Zorza ha fatto parte e bene ad inizio stagione.

Ancora in D2, annata più che buona anche per Saronno Nuova Ppa dove il sorpresone ha le fattezze oltre il nome e cognome di Andrea Serpi che ha fatto una super stagione all’esordio , al sempre ottimo Terenzio Mazzon Capitano in tutti i sensi , ai giovani e futuristici Riccardo Cataldi e Silvio Burca che hanno tutto per emergere la prossima stagione.

DF Sistemi, altra squadra cult e che ha mio parere aveva il mix di Talento per essere ai vertici, detto che il girone era bello complicato, ma ci hanno regalato vittorie e sconfitte sempre pirotecniche, ottimo il ritorno di Alessio Latanza che ha fatto una bellissima stagione, bene anche Gianluca Franco che può vincere contro chiunque anche in serie superiori, stagione solida per Alessio Fregatti e Augusto Latanza le cui movenze tecniche sono sempre apprezzate.

Sinthesi Engineering autori di una eccellente stagione, unici ad insediare la capolista Villaguardia, Massimo Tramacere vero e proprio Top Player, Diego The Real Bomber Pivato, giocatore il cui rovescio è allo studio nei centri federali, l’ostico Massimo Diaco mancino che dovrebbe osare di più in attacco ma difensore difficile da superare, il graditissimo ritorno di Giordano Covini altro giocatore sempre all’attacco. Saronno Rotoclear altra stagione ottima, bellissima la vittoria a Guanzate nel match che ha dato il primo posto, il condottiero è l’ex pres Dino Morlino che ha saputo ottimamente legare la squadra e che sul campo di gioco ha fatto una stagione molto buona, Huang Danilo giocatore dal mancino proibito e dalle aspettative molto alte, a Bum Bum Stefano Marino, ottima la sua stagione a suon di colpi roboanti, a capitan Futuro Roby Martinelli vero combattente che si sta trasformando in un ottimo giocatore anche nella fase d’attacco, epico il match decisivo vinto con Marco Radaelli.

D1: Saronno Lupis autori di una stagione a ridosso dei primi posti e che forse continuando si poteva anche raggiungere, grandissimo apporto nella fase iniziale di Alessandro Pagano che non ha risentito dal quadruplo salto D3-D2-D1 e poi C2 nell’arco di una sola stagione, al bomber atipico Marco “Cimpa” Cimpanelli autore di vittorie sempre importanti per la squadra , a Alessandro “Dane” Daneluzzi giocatore sempre difficile da buttar giù ,alla sorpresa di Mike Zheng che ha talento smisurato e lo sta mettendo in campo.

C2 Si-Sport che ha fatto una bellissima stagione a ridosso delle prime , l’aggiunta di Ale Pagano che ha portato a casa vittorie pesanti e quasi incredibili , stagione ottima di Elhami Missiha giocatore stilisticamente veramente bello da vedere quanto efficace , Enzo Anderloni altro giocatore solido e non facilmente battibile , al nostro Player Coach Valerio Romanò giocatore dai colpi da Top Level , un’apparizione anche di Francesco Gentile.

In conlusione, rilevano i dirigenti saronnesi ” un’annata realmente molto positiva, dai campi di allenamento dove si sono visti tantissimi giovani ai match dove i risultati sono stati ottenuti sul campo con 3 primi posti ed un secondo, che dire, vediamo che annata avremo la prossima stagione. Una cosa è certa, noi ci saremo”.

06052020