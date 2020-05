LAZZATE / CESANO MADERNO / LIMBIATE – Lieve crescita dei contagi, in base al dato del tardo pomeriggio di ieri 5 maggio, in alcuni paesi delle Groane: Lazzate, Limbiate e Cesano Maderno.

Questo il riepilogo (tra parentesi il dato del giorno prima in caso di variazioni):

Solaro 60

Ceriano Laghetto 20

Cogliate 27

Misinto 18

Lazzate 38 (37)

Cesano 195 (192)

Limbiate 167 (166)

Barlassina 41

+1 a Saronno, nessuna variazione nelle altre località del Saronnese. Per quanto riguarda il Varesotto, si è registrato oggi un dato superiore alle province limitrofe, oggi +53 mentre in Lombardia +500; in merito alle singole località, quella più colpita in provincia di Varese rimane Busto Arsizio che va a 295 persone contagiate, oggi +5, seguita da Varese a 280, oggi +4; mentre al quarto posto dietro Saronno c’è una Gallarate che con +4 arriva a 180 casi ufficiali.

Per informazioni o aiuto riguardo all’emergenza coronavirus:

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

(foto archivio: sanitificazione a Lazzate)

06052020