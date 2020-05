MILANO – I positivi dall’inizio dell’epidemia del coronavirus in Lombardia sono arrivati a 79.369, oggi +634 (ai quali vanno aggiunti 130 casi riguardanti il mese di aprile e rendicontati oggi); i decessi raggiungono quota 14.611, oggi +222; in terapia intensiva 480, oggi -29; i ricoverati in ospedale ma non i terapia intensiva 6.079, oggi -122; i tamponi sinora effettuati sono 439.806, oggi +14.516. E’ stato l’assessore regionale alla Protezione civile, Pietro Foroni (foto), che ha fatto il punto della situazione dell’emergenza coronavirus in Lombarda durante l’abituale conferenza stampa del tardo pomeriggio da Palazzo Lombardia di Milano. Foroni si è tra l’altro soffermato sull’impegno di Regione Lombardia per fornire mascherine a disposizione di chi viaggia sui treni lungo le linee di Trenord.

Per quanto riguarda il dato provinciale, nel Varesotto si è arrivati a 3.018 casi confermati, oggi +67 (ai quali vanno aggiunti nel totale complessivo 60 casi riguardanti il mese di aprile e rendicontati oggi); in Brianza 4.893, oggi +12; nel comasco 3.401, oggi +37. A Milano città 8.680, oggi +91.

06052020