SARONNO – Solo Saronno e Turate in movimento, per quanto riguarda la crescita dei contagi da coronavirus nella zona.

Questo il riepilogo (tra parentesi il dato del giorno prima in caso di variazioni):

Saronno 183 (182)

Uboldo 16

Origgio 33

Caronno Pertusella 81

Gerenzano 27

Cislago 26

Rovello Porro 16

Rovellasca 19

Turate 50 (49)

Lomazzo 24

Bregnano 19

+1 dunque a Saronno, nessuna varizione nelle altre località del Saronnese. Per quanto riguarda il Varesotto, si è registrato oggi un dato superiore alle province limitrofe, oggi +53 mentre in Lombardia +500; in merito alle singole località, quella più colpita in provincia di Varese rimane Busto Arsizio che va a 295 persone contagiate, oggi +5, seguita da Varese a 280, oggi +4; mentre al quarto posto dietro Saronno c’è una Gallarate che con +4 arriva a 180 casi ufficiali.

Per informazioni o aiuto riguardo all’emergenza coronavirus:

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

06052020