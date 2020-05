SARONNO – Ha commosso Saronno l’iniziativa di un pensionato sasronnese di 83 anni che per il suo compleanno ha percorso a piedi, con una croce in spalla, le vie cittadine.

Meno code intanto ai supermercati e intanto è diventato più facile anche fare la spesa a casa: non c’è più il tutto esaurito per chi ordina online.

Sul fronte dei contagi, un martedì senza grandi scossoni: solo +1 a Turate e +1 a Saronno. Ma in Lombardia si sono comunque registrati +500 nuovi casi.

In Municipio a Saronno via alla misurazione delle temperatura per chi entra, dipendenti compresi.

Riparte intanto, con mascherine, guanti e occhiali l’Electrolux di Solaro.

Da E-Vai trenta auto elettriche, anche per la Croce rossa di Saronno.

Alla stazione ferroviaria centrale intanto la Protezione civile ha distribuito le mascherine ai viaggiatori.

Intanto si è registrato un incremento dei viaggiatori alla stazione di Saronno.

Fase 2, a Saronno sono ripartiti i cantieri.

A Caronno Pertusella è poi tornato il mercato settimanale.

Videointervista al programmatore Andrea Patrizi di Cogliate: bloccato a casa per l’emergenza coronavirus, ha creato un nuovo videogioco.

Videointervista al programmatore Andrea Patrizi di Cogliate: bloccato a casa per l'emergenza coronavirus, ha creato un nuovo videogioco.

