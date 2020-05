SOLARO – Come va la spesa all’Esselunga di via Varese a Solaro: non ancora attiva per il punto vendita solarese la app “ufirst” che consente di non fare la fila (e che si può usare a Saronno), è stato però predisposto un ingresso “agevolato” per gli “over”, così da evitare che restino troppo in coda. Ma anche per i clienti “normali” nella giornata odierna l’attesa per entrare non è stata troppo lunga. Per le regole di distanziamento imposte dall’emergenza coronavirus, i clienti possono entrare solo scaglionati, per evitare assembramenti, e sempre indossando mascherina e guanti.

Per informazioni o aiuto riguardo all’emergenza coronavirus:

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

06052020