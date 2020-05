Fase 2: Ceriano, il sindaco Crippa in prima linea dalle 6,20 per allestire il mercato

Fase 2: Ceriano, il sindaco Crippa in prima linea dalle 6,20 per...

CERIANO LAGHETTO – Il sindaco Roberto Crippa ha scelto ancora una volta di essere in prima linea: stamattina alle 6,20 era presente negli spazi del mercato cittadino per la ripartenza dell’appuntamento post lockdown.

Fase 2 a Ceriano riparte il mercato: il sindaco Crippa con l'assessore in prima linea per organizzare la nuova versione dell'appuntamento del mercoledì Posted by IlSaronno on Tuesday, May 5, 2020

“Abbiamo lavorato con il nostro Covid manager – spiega il primo cittadino affiancato dall’assessore Campi – per prendere tutte le misure di sicurezza necessarie per garantire la sicurezza degli ambulanti, dei clienti e ovviamente anche degli operatori”. Si entra da via Volta procedendo via Brera con un percorso obbligato che separa ingresso ed uscita. All’area degli stand avranno accesso al massimo una ventina di persone “ma soprattutto – continua Crippa – l’ingresso è consentito solo ad una persona per nucleo famigliare. Possono essere accompagnati solo disabili e minori”. All’accesso del mercato è stato attivato, grazie alla polizia locale e ai volontari del Gst e degli Alpini, un punto per la misurazione della febbre. Si potrà accedere solo con una temperatura inferiore ai 37,5 gradi

“Abbiamo attivato la Coc per studiare tutte le soluzioni che ci hanno permesso stamattina di svolgere il mercato in piena sicurezza e nel rispetto delle regole”.

06052020