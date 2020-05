SOLARO – Grazie alla disponibilità degli ambulanti ed all’impegno dell’amministrazione comunale, riparte giovedì 7 maggio il mercato comunale di piazza Libertà. Aperto dalle 8.30 alle 12.30, l’ingresso dell’area sarà contingentato in osservanza alle misure di prevenzione igienico – sanitaria, di sicurezza e di gestione e contenimento dell’epidemia da coronavirus.

È prevista la misurazione della temperatura corporea, sarà ovviamente obbligatorio l’utilizzo di mascherine e di guanti, mentre gli operatori commerciali metteranno a disposizioni guanti monouso e soluzioni igienizzanti per la disinfezione delle mani sia all’ingresso del mercato sia ad ogni singolo posteggio. Polizia locale e volontari della Protezione civile, in collaborazione con gli ambulanti, faranno rispettare il distanziamento interpersonale di almeno un metro ed il divieto di assembramenti delle persone sia nell’area mercato che in entrata ed uscita dall’area. Potranno sostare all’interno della piazza del mercato un massimo di 20 persone; sono calcolate massimo due persone a banco. I banchi saranno unicamente di generi alimentari.

(foto: controlli della temperatura in un mercato della zona)

06052020