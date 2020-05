SARONNO – Una bella giornata di sole ha fatto da cornice al ritorno in pista, allo stadio comunale Colombo Gianetti, di Lorenzo Perini ostacolista campione italiano. Il campione dell’aeronautica ha iniziato gli allenamenti con un team di atleti saronnesi autorizzati da Fidal.

“Il punto di partenza è il rispetto delle regole anticontagio e la possibilità data agli atleti di discipline sportive individuali di interesse nazionale di allenarsi negli impianti rispettando le distanze ” spiega Perini che giovedì scorso ha partecipato al sopralluogo al Colombo Gianetti che ha reso possibile il primo l’allenamento di ieri dopo che la Fidal nazionale aveva scritto a quella lombarda a caccia di spazi adatti per riprendere gli allenamenti.

“Durante il lockdown abbiamo lavorato per tenere la forma fisica – spiega Perini prima di iniziare a lavorare con gli ostacoli – ma il ritorno in pista è davvero una bella emozione”. Gli atleti Chiara Proverbio (salto in lungo), Claudia Ricci (salto con l’asta), Alessandro Arrius (decathlon), Giorgia Marcomin (pentatlon), Linda Olivieri e Rebecca Sartori (400 ostacoli) e Linda Guzzetti (60 ostacoli) non potranno però usare gli spogliatoi “ci organizzeremo – conclude Perini – per noi la cosa più importante è riprendere”.

