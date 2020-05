LAZZATE – “I consiglieri regionali del Pd e del M5S soni capaci solo di fare propaganda inutile: presentano in continuazione ordini del giorno ed emendamenti completamente a casaccio, solo per il gusto di farseli bocciare, per poi gridare allo scandalo”. Questa la replica del vice presidente della Commissione Infrastrutture del Pirellone, Andrea Monti (Lega) alla nota congiunta dei consiglieri regionali Pd Pizzul e Ponti e del consigliere M5S Fumagalli, sul prolungamento della metropolitana fino a Vimercate.

“Forse non si sono accorti – prosegue Andrea Monti – che la legge approvata l’altro giorno è quella che stanzia le risorse, non di certo il mercato delle vacche. Le cose verranno fatte, ma seriamente e in modo condiviso, non cercando di realizzarle infilando un emendamento striminzito di straforo, utile solo per i loro comunicati stampa. Per quanto riguarda il resto abbiamo assolutamente a cuore la Brianza Est, non solo per fare propaganda, come qualcun altro; siamo già al lavoro per investire al meglio le risorse e per raggiungere il risultato”. “Non accettiamo quindi che i fondi stanziati dalla Regione, per compensare le mancanze di un Governo che fino ad oggi ha fatto ben poco, vengano strumentalizzati da chi – conclude Andrea Monti – durante l’emergenza Covid-19 è stato bravo solo a fare sterile e inutile polemica”.

06052020