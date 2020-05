TURATE – Incendio a Turate: è successo in via Cadorna, le fiamme hanno riguardato un appartamento di una palazzina di tre piani.

All’origine di tutto, in base ai primi accertamenti, vi sarebbe stato un corto circuito in una cucina, di un alloggio del secondo piano. C’è stato davvero molto fumo, che ha allarmato gli inquilini i quali hanno dunque chiesto aiuto ai vigili del fuoco del distaccamento di Saronno. Il tempestivo intervento dei pompieri – erano le 18 quando è giunta la chiamata al comando di via Strà Madonna – ha evitato il peggio; si è registrato qualche danno materiale, ma nulla di più. Solo un appartamento è infine apparso parzialmente inagibile; il proprietario ha cercato di spegnere con un estintore e ha respirato un poco di fumo ma non ha riportato gravi conseguenze. Per precauzione è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale, per essere visitato.

(foto archivio: vigili del fuoco in azione)

06052020