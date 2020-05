GERENZANO – “Andrà tutto bene”: tanti gli striscioni apparsi alle finestre e sui balconi di molte case nei rioni di Gerenzano, iniziativa spontanea dei cittadini in questo periodo di emergenza coronavirus, sottolineata e “sostenuta” dall’associazione “I colori di Gerenzano” che organizza il Palio del paese, che si tiene periodicamente. L’associazione gerenzanese non si occupa soltanto di promuovere il palio ma è attiva tutto l’anno con molti eventi ed iniziative nella sfera sociale ed anche nel contesto della “solidarietà”.

Per informazioni o aiuto riguardo all’emergenza per il coronavirus:

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

(foto: alcuni degli striscioni comparsi sul balconi e finestre nei rioni di Gerenzano)

07052020