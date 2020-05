Cantieri: divieto di svolta da via Carcano e via San Giuseppe verso il sottopassaggio per 2 settimane

SARONNO – Sono stati posizionati nelle ultime ore i cartelli che informano sulla viabilità alternativa che sarà in vigore da lunedì 11 maggio. L’Amministrazione comunale ha programmato, a partire da lunedì 11 maggio, il cantiere per riqualificare la pavimentazione tra via Carcano, corso Italia e via San Giuseppe. Si tratta dei sampietrini danneggiati dall’usura e dal passaggio di mezzi pesanti che quasi un anno fa erano stati sostituiti con rattoppi di asfalto per motivi di sicurezza.

Ora è arrivato il momento della manutenzione vera e propria. Si parte proprio lunedì 11 maggio. Per permettere all’azienda incaricata dall’Amministrazione di portare a termine l’intervento sarà necessario chiudere uno dei principali snodi viabilistici della città. Nel dettagli per le prossime due settimane, fino al primo giugno recita il cartello, sarà vietata la svolta nell’ultimo tratto di corso Italia per chi viene da via Carcano e da via San Giuseppe. In sostanza quest’ultima arteria sarà a fondo cieco mentre da via Carcano si potrà procedere solo verso via San Giuseppe. Verrà meno l’accesso al sottopassaggio. Questa chiusura permetterà di operare sulla prima corsia. Nella seconda fase che durerà una settimana, verrà invece ripristinato il transito da via Carcano a via I° Maggio e da via San Giuseppe a via I° Maggio e inibito il transito veicolare da via Carcano a via San Giuseppe.

Durante i lavori di riqualificazione della rotonda sarà inoltre ripristinata la raccolta delle acque, al fine di evitare la formazione di pozze di acqua stagnante sull’angolo della chiesa di San Francesco.

(foto: si ringrazia il nostro lettore)

